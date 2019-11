Wind aggiorna il listino “Telefono Incluso per Te” e Vodafone torna a chiedere il costo

OneDrive per Windows 10 si aggiorna : supporto per il tema scuro [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneDrive per Windows 10 si è aggiornata per gli Insider introducendo il supporto per il tema scuro. Novità in questa versione Recandosi nel menu “…” e cliccando su “Impostazioni” è possibile trovare la nuova voce per cambiare tema. Le opzioni presenti sono tre: Modalità chiara, Modalità scura e Usa la modalità di Windows. Fix di bug e miglioramenti ...

Windows 10 - l’ultimo aggiornamento supporta le chiamate da Android : Fonte: blogs.Windows.com Importanti novità in arrivo nei nostri computer durante questi ultimi giorni. Infatti, dopo il rilascio di macOS Catalina avvenuto lo scorso 7 ottobre, anche Microsoft ha svelato alcuni cambiamenti che interessano gli utenti Windows. La possibilità di gestire le chiamate direttamente dal computer non sembra essere molto lontana anzi, c’è chi può già testare questa utile funzionalità. Infatti, Microsoft ha ...

Grandi aspettative per l’aggiornamento di ottobre su Windows 10 : la probabile data di uscita : Il prossimo aggiornamento di Windows 10, quello di ottobre, è destinato a fare la differenza agli occhi degli utenti. Si potrebbero concretizzare in questo modo le ultime notizie raccolte a proposito di una patch chiamata a dare segnali importanti al pubblico. Come stanno effettivamente le cose con il sistema operativo di Microsoft? Un paio di settimane fa, sulle nostre pagine, abbiamo trattato alcuni problemi ricorrenti con l'ultima release e ...

Windows Update : in arrivo gli aggiornamenti facoltativi [Agg. Ufficiale] : [Aggiornamento] Microsoft, tramite il post dedicato alla build 18985, ha annunciato l’arrivo della nuova pagina dedicata agli aggiornamenti facoltativi su Windows 10 20H1. Annuncio Come hanno notato alcuni Insider, stiamo lavorando per semplificare la visualizzazione di tutti gli aggiornamenti opzionali (inclusi driver, aggiornamenti delle funzionalità e aggiornamenti mensili di qualità non di sicurezza) in un unico posto. Una volta ...

Windows Update : in arrivo gli aggiornamenti facoltativi : Con Windows 10 20H1, l’Update atteso per la primavera del 2020, sono in arrivo gli aggiornamenti facoltativi in Windows Update. aggiornamenti opzionali Nella build 18980, recandosi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update, si può notare che è presente una nuova voce: Visualizza aggiornamenti facoltativi. Nella pagina che si apre cliccando su “Visualizza aggiornamenti facoltativi” sono presenti solo gli ...

Se il microfono del PC dà problemi aggiornate Windows : Vi è mai capitato di cercare di partecipare a una videoconferenza e non riuscirci perché il microfono del computer sembrava non funzionare? È emerso che il problema non è nel microfono, ma nella gestione da parte di Windows. In un post sul canale ufficiale di supporto, Microsoft informa della disponibilità di un aggiornamento che “Risolve un problema che impedisce ad alcuni clienti di utilizzare microfoni multicanale USB Audio 2.0 in Voice ...

Tutti i problemi dell’ultimo aggiornamento di Windows 10 : (Foto: Microsoft) L’ultimo aggiornamento di Windows 10 potrebbe aver già vinto la palma del più disastroso di Tutti i tempi. Non è una novità che gli update rilasciati da Microsoft possano generare più problemi di quanti ne vadano a correggere, d’altra parte devono andare a essere installati su una grande quantità di dispositivi di diversa marca, scheda tecnica, design e rango. Tuttavia, con l’ultimissimo che è stato messo a ...