Clima | COP25 | il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid

Clima - Cop25 in Spagna : Greta Thunberg cerca imbarcazione per tornare in Europa : Dopo aver partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni unite a New York a settembre, Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni, aveva programmato il suo percorso per rimanere nel continente americano in attesa del summit sul Clima che doveva tenersi a Santiago del Cile. Ma ora che la Cop25 è stata spostata a Madrid dopo la rinuncia del Cile per le proteste in corso nel Paese, la 16enne è in cerca di un modo per tornare in Europa e ...

Clima - Onu : Cop25 di dicembre a Madrid : 18.19 Il summit dell'Onu sul Clima che doveva tenersi in Cile si terrà invece a Madrid dal 2 al 3 dicembre. Lo ha annunciato la responsabile delle Nazioni Unite per il Clima, Espinosa, dopo che ieri la Spagna aveva offerto la propria disponibilità ad ospitare il vertice. L'appuntamento in Cile era stato annullato dal presidente Pinera a causa dell'instabilità interna del Paese.

Clima - Onu : la Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre : La conferenza internazionale sul Clima Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre, cioè nelle stesse date in cui si sarebbe dovuta tenere in Cile. Lo annuncia la responsabile Onu per il Clima, Patricia Espinosala. Mercoledì il presidente cileno, Sebastian Pinera, aveva annunciato che il Cile rinunciava a ospitare il summit in considerazione delle proteste che attraversano il Paese dal 18 ottobre e ieri lo stesso Pinera aveva comunicato che, in ...

Clima - il Cile annuncia : Madrid disposta ad ospitare il summit della Cop25 : Il presidente Cileno, Sebastian Pinera, ha annunciato che la Spagna si e’ offerta di ospitare a Madrid il vertice sul Clima Cop25 a dicembre, dopo aver rinunciato di tenerlo a Santiago in seguito alle proteste antigovernative. “Ieri ho parlato con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che ha fatto una generosa offerta per ospitare il Vertice Cop25 a Madrid “nelle date originali previste per il 2-13 dicembre”, ha ...

Cile - presidente Piñera cancella conferenza sul Clima COP25 e Forum cooperazione economica Asia-Pacifico a causa delle manifestazioni : Mentre in Cile continuano le proteste antigovernative e decine di migliaia di persone tornano a scendere in strada, il presidente Sebastian Piñera ha annunciato il Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) e la conferenza mondiale sul clima Cop25 non si terranno più nel Paese latinoamericano. “È con profondo sentimento di dolore, perché è doloroso per il Cile, che il nostro governo ha deciso di non organizzare il summit Apec, né ...