Quirinale | secondo il Corriere in caso di crisi di governo si ritornerà alle urne

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dopo le elezioni regionali in Umbria, che hanno sancito la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra, sorgono nuovi scenari di instabilità politica. Per il momento l'esecutivo tiene, in attesa del varo della legge di Bilancio, ma algià si pensa ai possibili scenari indi una eventualediquanto riporta Marzio Breda nel suo articolo suldella Sera di oggi, l'ipotesi più praticabile sarebbe quella di nuove elezioni, scartando ipotesi che prevedano una nuova maggioranza di. Indiscrezioni dalSe ilConte Bis per il momento sembra tenere, nonostante l'evidente sconfitta umbra, trapelano indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del, qualora si dovesse profilare un'ennesimadi. Il condizionale è d'obbligo in questi casi, maMarzio Breda, firma del ...

mottagiuseppe1 : Il post voto in Umbria secondo Mattarella - Umile47772941 : @51fini @Quirinale Secondo me metterà Draghi al governo e per noi sarà la fine. - salvatore1953 : @quirinale Esimio Sig. Presidente, non è mia intenzione importunarla o peggio. Vorrei solo farle notare che l'attua… -