Carburanti | il Decreto Fiscale ' dichiara guerra' alle frodi sulle accise

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il testo del2020 collegato alla Legge di Bilancio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore dal giorno immediatamente successivo, cioè domenica 27 ottobre. Nonostante in sede di conversione in legge da parte del Parlamento alcune norme potrebbero subire delle modifiche, il testo di legge presenta delle importanti novità tra cui il contrastoin materia di, disciplinato dall'articolo 5 del. Il contrasto contro lePer rendere più efficace la lotta contro leil2020, all'articolo 5, ha introdotto delle modifiche al testo di alcuni articoli dellegislativo 26 ottobre 1995 n° 504, si trattata del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni ...

_amblav : Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in G.U. il Decreto con il regolamento che abroga la direttiva 2009/142/… -