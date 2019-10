MAFIA CAPITALE Una sconfitta per la procura | un passo avanti nella lotta alle mafie

I 39 morti in un tir a Essex e il fuggi-fuggi lessicale da MAFIA Capitale : Trentanove corpi di migranti morti nel vano di un Tir a Essex in Gran Bretagna e tutte le cose meschine che si dicono sugli sbarchi e il rischio delle traversate e l'incentivo a partire vengono improvvisamente messe a nudo, con la loro crudeltà da nulla e le sterili polemiche che ne derivano. Di

In Cassazione schiaffo ai pm : "MAFIA CAPITALE non è mafia" : Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per la Cassazione non è mafia. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, ...

“MAFIA Capitale” non era MAFIA. Smontata l’accusa della Procura : La sentenza della Cassazione, cade il regime di carcere duro per Carminati e Buzzi. Ora l’Appello bis per il ricalcolo delle pene. Raggi: «Pagina buia, ma andiamo avanti»

MAFIA CAPITALE : Balsamo - 'attendo motivazioni - mafia non è solo controllo territorio' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Aspetto di leggere le motivazioni non conoscendole non ritengo sia il caso di fare alcun commento". Così Antonio Balsamo, magistrato rappresentante per l'Italia all'Onu, a margine di una conferenza a Palermo, commenta con l'Adnkronos la sentenza emessa ieri dalla Cort

MAFIA CAPITALE - Cassazione : cade l’associazione mafiosa : I giudici di terzo grado ribaltano la sentenza d’Appello. Già in primo grado non era stata riconosciuta l’aggravante

Su MAFIA CAPITALE abbiamo esagerato? : (foto: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) L’inchiesta Mafia Capitale, che era cominciata nel 2014 e aveva portato all’arresto di decine di persone che facevano parte di un’organizzazione criminale che controllava appalti e finanziamenti pubblici a Roma, si è conclusa senza che sia stato riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Il 22 ottobre la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso ...

Mondo di mezzo - Cassazione annulla il 416 bis non è MAFIA capitale : Cade l'accusa di associazione mafiosa per gli imputati del processo sul cosiddetto "Mondo di mezzo". Lo ha stabilito la Cassazione

MAFIA CAPITALE - Panzironi : «Conosco Buzzi - mai visto Carminati : non potevano accusarmi di mafiosità» : Per Franco Panzironi, ex amministratore delegato di Ama, condannato a otto anni e quattro mesi per concorso esterno all'associazione mafiosa, diretta da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi,...

Non era MAFIA CAPITALE - la doccia fredda per Raggi : così cade lo slogan M5S : Era tutto un altro spartito quello che doveva suonare nella grancassa della propaganda grillina, lo stesso disco che suona da cinque anni e che ha fatto da colonna sonora all'ascesa di Virginia...

MAFIA CAPITALE - da Coratti a Tredicine : in carcere gli 8 condannati in via definitiva : Sono stati eseguiti nella notte dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Roma gli arresti di 9 dei 32 imputati di Mafia Capitale, condannati in via definitiva dalla Cassazione. Gli...

Il Mondo di Mezzo (ribattezzato «Mafia Capitale») non era Mafia: lo ha ...

Il trucco di scena di MAFIA Capitale : Come archiviare Mafia Capitale, l’accusa con la quale la procura di Giuseppe Pignatone voleva rivoluzionare il processo ai traffichini e ai delinquenti della mala romana? Come archiviare quell’architettura costruita dai pubblici ministeri per dire che la violenza di boss e picciotti non era più una