Il ministro Boccia | “Italia Viva scorretta su Quota 100 | sta solo facendo propaganda”

Juventus - il ministro Boccia : “Sarri mi piace - il bel gioco verrà” : “All’inizio ho dovuto rifletterci un po’. Sono juventino viscerale e gli juventini doc ricordano tutto. Lui era stato un avversario duro e tosto. Poi con la maglia bianconera addosso l’ho osservato bene. E lui mi piace. E’ tosto, diretto, vero. Sarri sara’ all’altezza delle aspettative e il bel gioco verra'”. Sono le dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, tifoso ...

Autonomia : Finco (Lega) - 'ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza' : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - “Abbiamo saputo dai giornali che il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia lunedì incontrerà, oltre al presidente Luca Zaia, anche i consiglieri regionali di Pd e M5s. Ci sembrerebbe corretto essere coinvolti in un colloquio su un tema che ci

Autonomia : Finco (Lega) - ‘ministro Boccia incontri anche i gruppi di maggioranza’ : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – ‘Abbiamo saputo dai giornali che il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia lunedì incontrerà, oltre al presidente Luca Zaia, anche i consiglieri regionali di Pd e M5s. Ci sembrerebbe corretto essere coinvolti in un colloquio su un tema che ci sta particolarmente a cuore quale quello dell’Autonomia. Ecco perché ho scritto, insieme ai colleghi capigruppo della ...

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – “aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia, nella nostra meravigliosa Venezia. Certo è che dopo lunedì 23 settembre, né lui, né i professoroni e luminari del Governo, potranno dire di non conoscere i contenuti del nostro testo per l’Autonomia e le relative richieste. Boccia deve incontrare tutti i consiglieri regionali e non solo gli amici. Non basta essere d’accordo ...

Autonomia : Gruppo Zaia - aspettiamo al varco e a braccia aperte il ministro Boccia (2) : (AdnKronos) – “è dal 2017 che il popolo veneto ha espresso legittimamente e costituzionalmente una volontà di crescita lavorativa, scolastica, sanitaria e sociale, che sia meritocratica e virtuosa – ribadisce l’esponente di Zaia Presidente – Solo questo dovrebbe bastare al Governo per procedere con l’Autonomia senza se e senza ma”.“Il nostro è un popolo di grande lavoro e poco ozio – ...

Sicilia : Asael scrive a ministro Boccia - 'riformare testo unico enti locali' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - La necessità di una modifica del testo unico enti locali, la "sperequazione" in cui versa il sistema della distribuzione delle risorse da parte dello Stato alla Regione Siciliana, la mancata riforma dei rifiuti, il sostanziale "stallo" sulla completa attuazione della r

Il ministro Boccia ha spiegato perché il governo ha impugnato la legge sull'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...

Francesco Boccia ministro - subito stop all'autonomia. Salvini - disastro : colpo mortale a Lega e Nord : Addio autonomia: Veneto e Lombardia, da questo governo, non l' avranno mai. Gli amministratori spreconi continueranno a dilapidare denari pubblici. I contribuenti del settentrione seguiteranno a foraggiare la Bassa Italia. Ci ha pensato il neo ministro Dem agli Affari Regionali e alle Autonomie, Boc

Chi è Nunzia De Girolamo - la moglie del ministro Francesco Boccia : Ex politica e star della tv, Nunzia De Girolamo è la moglie del Ministro Francesco Boccia. Classe 1975, Nunzia è originaria di Benevento ed è un’ex deputata di Forza Italia. Per un anno è stata Ministro delle Politiche Agricole per il Popolo delle Libertà, in seguito, dopo la sua mancata candidatura, ha deciso di lasciare il mondo della politica. Avvocatessa e figlia di un noto professionista, la De Girolamo nel 2007 ha iniziato la sua ...