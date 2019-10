Corona contro Grillo | No voto ad anziani? Gli leverei la parola

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Pina Francone Mauro, ospite di Cartabianca, se la prende con il garante del Movimento 5 Stelle, che ha proposto di togliere il diritto diagliTogliere il diritto diagliè stata l’ultima proposta-provocazione di Beppe, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle. Un'uscita sopra le righe che, ovviamente, non è passata inosservata e ha fatto molto discutere. Una sparata con la "s" maiuscola alla quale hanno replicato in tanti. E in diversi hanno ricordato al comico che la sua carta d'identità dice anno di nascita 1948: insomma, anche lui dovrebbe rinunciare al suffragio universale in quanto troppo anziano per votare (!). Mauro, nelle ultime ore, ha risposto per le rime alla folle idea di. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, lo scrittore-scultore non si è risparmiato parole dure: "Beppevuole togliere il...

Libellu87858416 : RT @Elenaturcina73: La donna è una creatura meravigliosa È fragile ma sa sostenere il peso del mondo sulle sue spalle È amore, soffre, ma… - pentecostali : 23 Ottobre Lettura biblica: Apocalisse 2:8-11 “La corona della vita” Chi si rivolge in modo diretto alla chiesa… - danieletomasett : @adrianobusolin @Thelma02559007 Non c’è in Italia il reato contro la corona?????????????? -