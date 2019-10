Matteo Renzi | il primo eurodeputato che molla il Pd per Italia Viva | sete di poltrone

Matteo Renzi : "Salvini è un codardo" : Matteo vs Matteo capitolo 1285 o giù di lì. Renzi e Salvini non perdono occasione per litigare, sostanzialmente sul nulla, come fanno nella maggior parte dei casi. Ieri il leader della Lega, durante un comizio a Todi in vista delle elezioni Regionali in Umbria di domenica prossima, ha detto:"Stasera tutti i tg daranno come prima notizia Renzi e la Leopoldina, uno che rappresenta il 3% degli italiani. Un pallone gonfiato, un ...

Silvio Berlusconi - 10 senatori di Forza Italia verso Matteo Renzi : "Potete anche andarvene" : Il Pd lo ha definito "terrorismo parlamentare". Il riferimento è ai continui annunci che arrivano da Italia Viva, in prima linea Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, circa l'imminente passaggio di ulteriori parlamentari nella loro Forza politica. Terrorismo parlamentare che però non riguarda solo il P

Giorgia Meloni contro Matteo Renzi : "Non elegge se stesso - figuriamoci chi passa con lui" : Dopo la manovra di palazzo che lo ha portato al governo, Matteo Renzi briga per "rubare" parlamentari alle altre forze politiche. Manovra di palazzo dopo manovra di palazzo, insomma, perfettamente in linea con il personaggio. I fari dell'ex premier sono puntati un po' su tutti: Forza Italia e Pd in

Matteo Orfini - il retroscena : l'orfano di Matteo Renzi che resta nel Pd per rompere : Quando c' è l' occasione di criticare il Partito democratico, lui non si tira mai indietro. Anzi, sembra proprio provarci gusto. Perché lui, Matteo Orfini, deputato dem al secondo mandato, assomiglia un po' a quei tifosi di calcio che si divertono a parlare male della loro squadra. Non che sperino i

Roberto Calderoli avvisa Giuseppe Conte : "Arriva l'amaro" - così Matteo Renzi lo accoltellerà : Roberto Calderoli prosegue come promesso la battaglia contro l'esecutivo giallo-rosso. "Il Governo degli inciuci è già alla frutta, anzi mi pare che sia anche al caffè visto il loro nervosismo - si sfoga sulla sua pagina Facebook a poche ore dalla manifestazione leghista -. Hanno appena finito la lu

Matteo Renzi e Forza Italia - Giuliano Urbani : "È il più detestato del centrodestra e non se ne rende conto" : "È il più detestato, Matteo Renzi, e non se ne rende conto". Giuliano Urbani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e tra i fondatori di Forza Italia, commenta così in un'intervista al Corriere della Sera le ambizioni del leader di Italia Viva di "drenare" parlamentari e voti dagli azzurri. "T

Flavio Briatore : "Matteo Renzi e Matteo Salvini li metterei in squadra. Luigi Di Maio invece..." : Flavio Briatore vorrebbe vedere insieme al governo i due Matteo, Salvini e Renzi. Il primo, leader della Lega, "parla alla pancia della gente ma poi ha fatto una gran cazz***. Dio sa come ha fatto a farla, perché era incredibile sotto agosto chiamare gli elettori alle urne. Non si capisce cosa sia s

Matteo Renzi - l'opa su Forza Italia e la Leopolda democristiana : Il leader di Italia Viva nella kermese di fondazione del nuovo partito sogna Macron e cita Moro. Maa rischia di finire come Casini e Mastella Renzi e Salvini tra piazze e Leopolda: i Mattei marciano divisi e colpiscono uniti"

Matteo Renzi - il piano per un nuovo ribaltone. Nome clamoroso : chi vuole mettere al posto di Conte : Il "presidente europeista" obiettivo dichiarato da Matteo Renzi per questa legislatura potrebbe portare a un clamoroso ribaltone a Palazzo Chigi. Con un colpo di teatro assai simile a quello che ha portato all'alleanza con il M5s, l'ex segretario del Pd oggi leader di Italia Viva dal palco della Leo

Matteo Renzi - i sondaggi in mano : altro che "4%" - Italia Viva in doppia cifra : Opa ostile su Pd e Forza Italia : "Il trend può rapidamente salire". altro che 4%: Matteo Renzi e i papaveri di Italia Viva, nei giorni della Leopolda, sondaggi alla mano parlano già di 10%, una cifra che se da sola non autorizza sogni di egemonia, è però il punto di partenza per condizionare la vita politica del cento e della sinis

Matteo Renzi - campagna acquisti. Beccato : alla Leopolda si aggirava un senatore. Nuovo "Big Bang" : Dietro il palco della Leopolda non c'erano solo i Renziani. Nei corridoi circolavano amministratori locali del centrodestra toscano come l'ex senatore siciliano Marcello Gualdani. D'altronde non è una novità, in Forza Italia sono stati molti i contrariati alla presenza di Silvio Berlusconi alla mani

Matteo Renzi la vuole - Mara Carfagna lo umilia : "Non voglio un altro padrone" : «L' evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a lavorare affinché il partito abbia l' intelligenza, l' energia e il coraggio di conservare la sua identità di movimento repubblicano, moderato, liberale e riformista con i piedi ben piantati n

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta - Gabriele Salvatores - Enrico Brignano e Matteo Renzi tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Quarta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta, ...

Non è l'arena - Matteo Salvini : "Al Tg sembrava che da Renzi ci fossero 200mila persone e a Roma 1000. Peccato" : Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, si è scatenato contro il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il governo giallo-rosso. "Perché la chiamo Leopoldina?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "perché ieri dai Tg sembrava che alla Leopolda ci fossero 200mila p