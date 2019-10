Joya doppia per Sarri | Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca | la Juventus delude ma ‘vede’ la

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’attaccante argentino salva lacontro lando in due minuti il gol del vantaggio dei russi arrivato nel primo tempo Pauloevita allauna serata amarissima, che avrebbe potuto davvero complicare la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri deludono per settantasette minuti, andando sotto nel punteggio nel primo tempo dopo il gol di Miranchuk, prima dire tutto cona tredici minuti dalla fine. Massimo Paolone/LaPresse L’argentino prima pareggia con un tiro a giro da fuori area e, 180 secondi più tardi, ribadisce in rete una corta respinta del portiere avversario, facendo così esplodere l’Allianz Stadium. Una vittoria sì, ma ottenuta con tanta sofferenza dala formazione di, incapace di creare grattacapi alla difesa dellaper oltre un’ora, sbattendo sul muro ...

