Live Palermo-Licata | Serie D | Pergolizzi alla ricerca dell' ottavo successo consecutivo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ilsigillo in campionato ospita allo stadio Renzo Barbera ilnel match valido per l'ottava giornata del campionato diD Girone I: gli uomini diguidano la classifica a punteggio pieno, dopo aver totalizzato 21 punti in 7 apparizioni stagionali, vantando nel contempo la miglior difesa, con appena 5 reti subite, e il miglior attacco, con 16 realizzazioni, del torneo. Ild'altro canto presenta una classifica di tutto rispetto, in virtù del quinto posto, anche se in coabitazione con il Savoia, maturato dopo sette giornate, racimolando 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Giovanni Campanella saranno supportati da circa 1.500 tifosi provenienti dcittadina in provincia di Agrigento per un derby che torna adopo quasi trent'anni....

