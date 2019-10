Festa del cinema di Roma 14 – The Aeronauts

Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Ciò che contraddistingue l’essere umano è la curiosità, “The” racconta di come per la prima volta un uomo e una donna hanno cercato di scoprire i limiti del cielo. Siamo a Londra, nel 1862, James Glaisher è uno scienziato convinto che le perturbazioni metereologiche possano essere previste attraverso lo studio del cielo, ma per questo viene deriso dai colleghi accademici; decide allora di chiedere assistenza ad Amelia Wren, giovane pilota di mongolfiere, rimasta vedova in seguito alla morte del marito nel suo ultimo volo. Non sarà facile per i due far concordare le loro diversità ma scopriranno in questa avventura aerea che c’è una caratteristica fondamentale che li accomuna: la gioia della scoperta. Presentato al Telluride film festival e dopo aver partecipato al Toronoto International film festival, giunge finalmente in Italia nelladel...

poliziadistato : Il centro storico di Roma nella Festa del Cinema stende un red carpet nei luoghi più suggestivi della Capitale. La… - poliziadistato : Alcuni momenti del concerto???? della nostra #bandamusicale per la Festa del Cinema a @roma #romaff14… - repubblica : #LAnimaVistaDaQui Venti anni di storia dei @Negramaro in un doc presentato a #RomaFF14. Il #backstage con la voce d… -