Erika | morta a 19 anni in discoteca Lo strazio della mamma davanti al suo corpo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una ragazza di Livorno di 19Lucchesi èla scorsa notte dopo aver accusato un malore mentre si trovava in unadi Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo alle indagini insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizioprocura fiorentina. La tragedia è avvenuta nella serata di riaperturaJaiss, in viale Togliatti. Negli’80 e ’90 il locale è stato uno dei luoghi di cultomusica techno a livello italiano. La richiesta di soccorso per il maloreragazza è arrivata alle ore 4,13 di questa mattina al 118, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani. Sul posto sono arrivati anche i genitori diLucchesi: la madre si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari. I carabinieri hanno già sentito gli ...

