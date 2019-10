Brexit | come si è arrivati al nuovo stop e quali scenari si aprono

Brexit - Johnson in bilico come la May : Brexit, è il giorno della verità. Il premier Boris Johnson otterrà i voti necessari ai Comuni sul deal, sull’accordo raggiunto in extremis con Bruxelles per un’uscita orinata del Regno Unito dall’Ue, oppure sarà necessario un nuovo rinvio della Brexit? Brexit, accordo raggiunto con l'UE. Juncker: 'Intesa equa ed equilibrata' La Borsa e la sterlina hanno subito preso il volo ...

Cosa c'è nella manovra e come procede il negoziato sulla Brexit : Tante cosette in manovra, evidentemente frutto di proposte varie, alcune delle quali sopravvissute per misteriosi e fortunosi intrecci. Ecco un po' di zibaldone manovriero. D'altra parte il grosso era già bloccato o ipotecato. Con un governo che non ha la voglia né la forza di toccare le misure di s

Michel Barnier : 'Siate pazienti - la Brexit è come scalare una montagna' : Venerdì 11 ottobre, a Bruxelles, Michel Bernard Barnier ha raccontato ai giornalisti di aver avuto un incontro costruttivo con Stephen Barclay, Segretario di Stato inglese per l'uscita dall'Unione europea. In questo frangente ha invitato alla calma e ha detto di essere pazienti, perché la trattativa per la Brexit è piuttosto tortuosa, un po' come scalare una montagna. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se la cima sia più o meno vicina, ha ...

Brexit - il grido di dolore dei costruttori auto : “Il no deal sarebbe come un terremoto” : Il tema è di quelli affrontati più volte, e con le stesse risultanze: in caso di hard Brexit, per cui salvo rinvii rimane fissata la data del 31 ottobre, si perderebbero miliardi di euro e milioni di posti di lavoro. A sottolineare i rischi di un crollo sistemico degli investimenti e della catena di produzione britannica ci ha pensato più volte, in passato, l’associazione costruttori inglese SMMT. Ora, il grido di dolore viene anche da una ...

Brexit - Johnson : “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk. Grandi progressi nei colloqui” : Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “Grandi” progressi . Ma soprattutto, dice, “il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe il supereroe Hulk“. Il premier britannico Boris Johnson, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri ...

Brexit - Johnson : fuori come farebbe Hulk : 16.06 "Enormi progressi" verso un accordo sulla Brexit,tra Ue e Gb:ad annunciarli è il premier Johnson, che ha paragonato il Regno Unito al supereroe Hulk, capace di liberarsi dalle sue catene: "Lasceremo l'Ue come farebbe Hulk"ha detto I leader dell'Ue "sono già tornati su questo argomento e è in corso un'ottima conversazione su come affrontare i problemi al confine nordirlandese.Si stanno compiendo enormi progressi",spiega Johnson ...

BoJo prepara la prova di forza sulla Brexit : "Usciremo dall'Ue come farebbe Hulk" : Il premier britannico Boris Johnson promette che Londra uscirà dall’Unione Europea “come farebbe Hulk”, il supereroe verde della Marvel dalla forza incontenibile, mentre ribadisce che “enormi progressi” sono stati fatti nei colloqui tra il Regno Unito e l’Ue.In un’intervista al Mail on Sunday alla vigilia dei suoi incontri con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e con il ...

Banksy mostra come si sarebbe trasformato il suo murales sulla Brexit (se non fosse sparito) : Aveva realizzato il murales che rappresentava la Brexit e che copriva una parete di un edificio di Dover, la sponda inglese vicina a Calais, in Francia, e di conseguenza all’Europa. Un luogo scelto non a caso da Bansky: l’opera era nata come critica alla scelta del Leave. Ma a fine agosto il murales è stato cancellato e ora, attraverso un post su Instagram, lo street artist rivela come, nella sua idea, si sarebbe dovuto ...

Come sarebbe una Brexit senza accordo : Un documento ufficiale – che il Parlamento britannico ha obbligato il governo a diffondere – descrive il «peggior scenario possibile» e le sue gravi conseguenze