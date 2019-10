Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) No a nuove tasse e no all’abbassamento del tetto al contante. Idi, intervistati alla10, a Firenze,si trovano d’accordo con le posizioni del M5s: “Bene l’asse con Di Maioila 1000 euro per i pagamenti in contante” dicono Francesco Bonifazi ed Ettore Rosato. Contrario alla sugar tax il deputato Luigi Marattin: “È un problema di educazione alimentare, tassare le bevande non serve a nulla”. L'articolo10, idi: “Bene l’asse col M5silal contante fissato a 1000 euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Leopolda 10, i parlamentari di Italia Viva: “Bene l’asse col M5s contro il limite al contante fissato a 1000 euro” - Cascavel47 : Leopolda 10, i parlamentari di Italia Viva: “Bene l’asse col M5s contro il limite al contante fissato a 1000 euro”… - Noovyis : (Leopolda 10, i parlamentari di Italia Viva: “Bene l’asse col M5s contro il limite al contante fissato a 1000 euro”… -