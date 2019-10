Brindisi | anziano nega elemosina e viene aggredito al parcheggio del centro commerciale

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Un brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio, 18 ottobre, presso l'areadel"Le Colonne" di, dove unè stato strattonato da un cittadino extracomunitario che gli ha chiesto l'. La vittima, un 72enne del posto, era appena uscita dal. Per fortuna la persona aggredita è riuscita a svincolarsi e a chiedere aiuto ad una pattuglia dei carabinieri che si trovava lì vicino, in un servizio di pattuglia. I militari dell'Arma si sono messi subito alla ricerca del soggetto, riconosciuto poi in un 39enne nigeriano senza fissa dimora. Lo stesso è stato fermato ed accusato di tentata estorsione. La situazione ha rischiato però di degenerare quando un altro individuo, sempre connazionale dell'aggressore su detto, ha tentato di difendere il 39enne, e per questo avrebbe tentato si sferrare una gomitata ad uno degli agenti in ...

