LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 18 ottobre Delude Paternoster | è quinta

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38: E’ bronzo per Friedrich che batte ancora Hinze 20.33: Ora la seconda manche delle finali della velocità. Per il bronzofemminile Friedrich-Hinze (1-0) 20.32: Decisiva l’ultima volata con l’olandese Wild, quarta che guadagna i due punti che le servono per l’oro, la britannica Kenny chiude terza ma non strappa l’oro all’olandese, mentre la bielorussa Sharakova con l’ultima azione incamera 10 punti e scavalcama soprattutto Pikulik ed è bronzo 20.31: E’Letizia, letteralmente crollata nel finale. Vince Wild, argento per Kenny, terzo posto per Sharakova 20.31: Scatta Sharakova e potrebbe guadagnare il bronzo, Wild è da oro 20.30: Addio medaglia perche si stacca dalla parte alta del gruppo e non farà l’ultimo sprint. Altra medaglia di ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 18 ottobre Paternoster e Viviani risalgono la china nell’Omnium: te… - AndrewRussel15 : RT @enricospada2: #EuroTrak19 #cycling #ciclismo Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della terza giornata di gare degli Europei di ci… - enricospada2 : #EuroTrak19 #cycling #ciclismo Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della terza giornata di gare degli Europei… -