Achille Lauro posa disteso sulle lenzuola rosa come Britney Spears

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Serena Granato Il cantante di Rolls Royce presenta il nuovo album ispirato agli anni '90: "Sono nato nel 1990. Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti, da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico" Dopo aver fatto parlare di sé, per via della sua partecipazione a Sanremo 2019 con il singolo Rolls Royce,e il suo produttore e amico Boss Doms stanno per tornarescene musicali con un nuovo lavoro che,l'ultimo album dal titolo 1969, attinge alla musica del passato. Per l'uscita del nuovo singolo dimanca davvero poco: tra pochi giorni verrà pubblicato, infatti, 1990 e il 2020 è l'anno in cui "si celebrerà il ventennale dal 1990", un anno che ha rivoluzionato per sempre l'educazione fisica del pop. “Questo 2019 -ha dichiarato, cosìriportato da Rockol- per noi è ...

