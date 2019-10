Siria | Pence e Pompeo ad Ankara per chiedere cessate il fuoco Erdogan “getta nella

Siria - Pence e Pompeo ad Ankara per chiedere cessate il fuoco. La lettera di Trump “buttata” da Erdogan : Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sono arrivati ad Ankara dove incontreranno il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel tentativo di mediare un "cessate il fuoco" e fermare l'offensiva turca in corso nella Siria nord-orientale contro i curdi. Nelle scorse ore, Erdogan aveva deciso di non ricevere Pence, ma poi ha cambiato idea e accettato l'incontro. "La nostra missione è di vedere se ...

Siria - Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” : Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli ...