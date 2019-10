Meteo Protezione Civile domani 18 Ottobre | peggioramento al centro-nord

Protezione civile Sicilia : ad Aidone la prima delle 264 stazioni Meteo : Nuova stazione meteo ad Aidone, in provincia di Enna: installatala prima delle 264 nuove stazioni di rilevamento meteo della Regione Siciliana che andranno ad integrare il sistema esistente. Le nuove stazioni meteorologiche, finanziate con fondi dell’U.E., saranno collocate nel territorio regionale per rilevare piogge, temperature e umidità; alcune di esse, in ragione del posizionamento, registreranno anche i dati relativi al vento e alla ...

Protezione Civile : i Canadair rientrati in Italia a causa delle condizioni Meteo avverse : I due Canadair CL 415 decollati ieri pomeriggio da Ciampino alla volta del Libano, dove vasti incendi stanno interessando il Paese, sono stati costretti a rientrare in Italia a causa di condizioni meteo avverse incontrate durante il viaggio. Il rientro si è reso fondamentale per non mettere in pericolo la sicurezza degli equipaggi e dei mezzi. Nel frattempo il cambiamento delle condizioni meteo-climatiche stanno rendendo la situazione degli ...

Meteo Protezione Civile domani 16 Ottobre : perturbazione si attenua e si sposta verso Sud : Nella giornata di domani la perturbazione che oggi ha colpito con forti piogge e temporali l'Italia centro-settentrionale, si muoverà, molto attenuata, verso sud-est. Debole instabilità è attesa...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Martedi' 15 Ottobre - venti forti e intense piogge : Una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e vento forte nella giornata di Martedì su diverse regioni italiane. Ad essere colpito dal maltempo sarà in particolar modo il centro-nord....

Il maltempo fa sul serio - pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : temporali e venti forti su molte regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Dalla prossima notte una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione, durante la giornata di domani, al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Meteo Protezione Civile domani : si avvicina perturbazione - prime piogge su settori nord-occidentali : Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà all'Italia nella giornata di domani apportando un primo peggioramento sui settori nord-occidentali della penisola, a cui seguirà un Martedì di...

Meteo Protezione Civile domani 13 Ottobre : stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni di totale stabilità sull'Italia grazie all'alta pressione, tuttavia con una nuvolosità a tratti compatta sulle regioni centro-settentrionali.? Ecco il...

Allerta Meteo Sardegna - la Protezione Civile : maxi esercitazione nel Sarrabus : “Io non rischio”. Così è stata battezzata la Settimana nazionale della Protezione Civile che, dal 13 al 19 ottobre prossimi, in Sardegna vedrà coinvolti 25 Comuni del Sarrabus, zona particolarmente fragile sul fronte idrogeologico, per testare sul campo la macchina dei soccorsi. Occasione per sollecitare tutte le amministrazioni comunali sarde a dotarsi di un piano di Protezione Civile. Nell’Isola sono ancora 47 i centri che ne ...

Meteo Protezione Civile domani 11 Ottobre : tempo ampiamente stabile sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo ampiamente stabili sulla penisola, con clima mite e temperature al di sopra della media del periodo. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Allerta Meteo a Modica : il sindaco attiva la Protezione Civile : Allerta meteo a Modica. Il sindaco Ignazio Abbate a causa di questa improvvisa precipitazione ha attivato le squadre di Protezione Civile

Meteo Protezione Civile domani : resiste dell'instabilita' all'estremo Sud : Nella giornata di domani le condizioni Meteo saranno nel complesso stabili sulla penisola, tuttavia riscontreremo dell'instabilità ancora sui settori ionici meridionali e qualche piovasco fra Centro...

Allerta Meteo della Protezione Civile - maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

