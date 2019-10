Alexandra Macesanu potrebbe essere ancora viva | “Portata in Italia per farla prostituire”

Chi l'ha visto? : chi è Alexandra Macesanu? Tutto sul caso di stasera... : Tutto quello che c'è da sapere su Alexandra Macesanu, la ragazza romena scomparsa - e secondo gli inquirenti uccisa - in Romania, protagonista della puntata di oggi.

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera il caso di Alexandra Macesanu : Federica Sciarelli approfondisce il caso della scomparsa di Alexandra , la quindicenne romena scomparsa il 24 luglio scorso. Per lo zio e la madre la ragazzina sarebbe ancora viva e si troverebbe in Italia.

Alexandra Macesanu - 15enne uccisa?/ Video - zio "è viva e in Italia" - Chi l'ha visto - : Alexandra Macesanu, 15enne scomparsa in Romania lo scorso luglio: è stata rapita e uccisa o è viva e si trova in Italia? Il caso a Chi l'ha visto.