Tafida è a Genova | chiesta la cittadinanza italiana per la bimba malata

La battaglia della piccola Tafida continua a Genova - chiesta la cittadinanza italiana : L'aereo speciale partito da Londra ha portato la piccola Tafida Raqeeb a Genova dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gaslini per volontà dei genitori che si sono battuti duramente contro la richiesta del Royal London Hospital di staccare i supporti vitali alla bambina.

Genova - Tafida è arrivata. Ora al Gaslini : 20.00 E' atterrato a Genova l'aereo che da Londra trasportava Tafida, la bimba di 5 anni affetta da una grave lesione cerebrale, che ora viene ricoverata all' ospedale pediatrico Gaslini, per volere della famiglia. I genitori si sono battuti contro l' interruzione del supporto vitale, chiesta dall'ospedale londinese. Ora la famiglia chiede la cittadinanza italiana per Tafida, per motivi umanitari. L'avvocato Martini spiega che la ...

Tafida attesa nel pomeriggio a Genova - accompagnata dai medici del Gaslini : E’ atteso nel pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova l’atterraggio dell’aereo-ambulanza che trasporta la piccola Tafida Raqeeb accompagnata dalla mamma e da un’equipe di specialisti del Pediatrico Gaslini. A bordo del velivolo il primario del reparto di Rianimazione del Gaslini Andrea Moscatelli, un anestesista rianimatore e personale infermieristico. L’aereo ha prelevato stamani la piccola dal ...

Sanità : il 15 ottobre la piccola Tafida arriverà al Gaslini di Genova : Martedì 15 ottobre la piccola Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni in stato di minima coscienza da otto mesi, sarà trasportata dal Royal London Hospital di Londra all’ospedale Gaslini di Genova a cura di un’equipe dedicata della Terapia Intensiva Pediatrica dell’Istituto. Inizierà quindi il percorso di presa in carico della piccola come da richiesta della famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni dell’Alta Corte Inglese. E’ quanto ...

Tafida non deve morire. La bambina inglese sarà curata a Genova

Una speranza per Tafida Raqeeb : la bimba di 5 anni potrà essere curata all’ospedale Gaslini di Genova : Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra a seguito di un trauma cerebrale, potrà essere presa in carico dall’ospedale Gaslini di Genova: lo ha deciso l’Alta Corte britannica dopo che i genitori vi si erano rivolti, contro la decisione dei medici di “staccare la spina” alla piccola. Il caso ricorda quello di altri due bimbi, Charlie Gard e Alfie Evans, al ...

Tafida a 5 anni non deve morire : "Non sarà staccata la spina - andrà al Gaslini di Genova" : Un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che Tafida Raqeeb, che a 5 anni vive in uno stato di coscienza minima dopo aver subito una delicata operazione al cervello, non deve morire, accogliendo il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal Hospital di Londra di staccarle la ventilazione che la tiene in vita.