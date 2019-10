Approvato decreto Fisco e legge Bilancio ‘salvo intese’ | ecco misure adottate

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri, martedì 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si è concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm hailche introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 epluriennale per il triennio 2020 – 2022’). I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico diper il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea. La manovra che ne risulta non si limita all’eliminazione della clausola di salvaguardia sull’Iva per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l’ambiente, gli investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l’attivazione delle politiche contenute nella ...

