Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 15 ottobre 2019)Usa dal Canada per: arrestati e detenuti da 10per immigrazione clandestina con il figlio di soli 3 mesi.

maraproia : Turisti inglesi sconfinano per errore negli Usa/ Da 10 giorni in cella coi migranti - RiccardoBusi88 : @Twiperbole @cittametrobo la prima cosa che mi hanno fatto notare i turisti inglesi che ho caricato sono stati i g… - lliasuarezz : Ci sono due turisti inglesi sulla metro che continuano a parlare con questo accento che ok calm down I can't -