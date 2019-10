Rugby | tutti i giovani dell’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023

Rugby - Mondiali 2019 : tutti scontenti per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda. Parisse : “Possibile che non ci fossero alternative?” : Italia-Nuova Zelanda non ci sarà. E’ un fatto ormai assodato, quello legato alla mancata disputa del match conclusivo della Pool B degli azzurri ai Mondiali di Rugby. Naturalmente sono ben pochi a essere contenti, anche se più d’uno comprende la situazione che si è venuta a verificare con il tifone Hagabis, lo stesso che minaccia il GP del Giappone. Per l’Italia, sono intervenuti in conferenza stampa Conor O’Shea e Sergio ...

Rugby - Callum Bralley : “Giocare contro gli All Blacks sarà uno stimolo in più per tutti” : Toyota City ospiterà la quarta ed ultima gara dell’Italia nella Coppa del Modo di Rugby, che si giocherà sabato 12 ottobre alle ore 6.45 italiane contro la Nuova Zelanda: gli azzurri affronteranno gli All Blacks, che si apprestano a vincere la Pool B, mentre la nostra Nazionale, chiudendo terza, si è qualificata alla prossima rassegna iridata. Così Callum Bralley al sito federale: “Recuperiamo le energie dopo la partita di venerdì. E’ ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti i giocatori che militano in Italia. 26 calcano i campi del Pro14 - c’è Nasi Manu con Tonga : Saranno ventisei gli atleti che militano in formazioni italiane a prendere parte alla Coppa del Mondo di Rugby, che tra meno di ventiquattro ore scatterà in Giappone: ben venticinque di questi fanno parte dei trentuno azzurri di Conor O’Shea, mentre tra le fila di Tonga è stato convocato Nasi Manu. tutti fanno parte delle due franchigie italiane presenti nel Pro14, mentre non vi sono in Giappone giocatori militanti nel Top12, il massimo ...