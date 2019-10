Il film di Hitchcock “39 scalini” al Teatro Garbatella di Roma

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Premio Cerami 2016 come miglior spettacolo, miglior attore non protagonista Alessandro Di Somma, miglior scenografia e migliori costumi. Aldiva in scena fino a domenica 20 ottobre "39 scalini", la versione teatrale del noiriano, black comedy carica di un humour british e di una comicità originale, a tratti grottesca. "39 scalini" (firmato dalla regia di Leonardo Buttaroni e prodotto da AB Management) riprende l'opera scritta da Patrick Barlow nel 2005, pensata per soli quattro elementi. Il cast è composto da Alessandro Di Somma, Matteo Cirillo, Diego Migeni e Marco Zordan.Il protagonista dell'opera, Richard Hannay, uomo d'affari intrappolato in un giallo apparentemente senza uscita, è interpretato come da copione da un solo attore (Marco Zordan), mentre agli altri tre (Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Matteo Cirillo) spetta l'interpretazione ...

