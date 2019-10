Morto Paco Fabrini | addio all’attore che recitò con “il Monnezza” | la sua moto travolta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Èa 46 anni in un incidente stradale l’ex attore, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“.aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale è avvenuto sabato sera: è stato centrato da un’auto mentre si trovava a bordo della sua. Trasportato d’urgenza in ospedale, èpoco dopo il ricovero. L'articoloall’attore checon “il Monnezza”: la suada un’auto proviene da Il Fatto Quotidiano.

piave79 : Morto 'Rocky Giraldi', l'attore che recitò al fianco del Monnezza: la sua moto travolta da un'auto… - repubblica : RT @RepSpettacoli: È morto Paco Fabrini. Da piccolo era Rocky, il figlio dell'ispettore Gilardi - RepSpettacoli : È morto Paco Fabrini. Da piccolo era Rocky, il figlio dell'ispettore Gilardi -