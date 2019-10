Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sul Corriere della Sera ladel piccoloBagutti, pilota di. Un piccolo, che sogna di, perché fa il tifo per lui da sempre.ha sette, è di Piacenza, elo ha incontrato già il 30 settembre, alodromo di Lonato del Garda. Erano lì entrambi per rilassarsi un po’. Entrambi reduci da una gara stressante disputata il giorno prima.aveva corso proprio qui, al “South Gardaing”, considerato uno dei circuiti dipiù prestigiosi., invece, era di ritorno da Sochi, in Russia, dove la sua Ferrari si era fermata per dei guasti al motore e dove aveva avuto delle discussioni nervose con il suo compagno di squadra Leclerc. Aera andata meglio: pole position, poi vittoria in “gara 1” e una super rimonta in “gara 2”. Dopo essere stato buttato fuori pista da un ...

napolista : La storia di Pietro, 7 anni, campione di kart. Da grande vuole diventare come Vettel Sul CorSera. A 2 anni già rico… - Pietro__Bruno : RT @fanpage: Salvini e la storia (falsa) del detenuto che ha morso l'orecchio di un agente - Pietro__Bruno : RT @globalistIT: -