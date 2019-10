Rugby | Pro 14 2019-2020 | altra brutta sconfitta per le Zebre | Scarlets si impongono 54-10

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) C’è davvero poco da fare. Una tendenza, che almeno in questa prima parte di stagione, non vuole cambiare. Inizio di Pro 14 didavvero disastroso per leche perdono ancora: in trasferta in terra gallese la franchigia italiana imbarca ancora tantissimi punti ed esceper 54-10 in casa degli. Terzaconsecutiva, terzo parziale molto ampio. Anche oggi non c’è proprio partita: i padroni di casa alla mezz’ora già hanno raggiunto il punto di bonus con quattro mete siglate e la sola ed unica siglata dagli italiani con Manfredi serve solo ad accorciare il distacco, che si ampia nella ripresa.54-10: 15 Johnny McNicholl, 14 Ryan Conbeer, 13 Steff Hughes (c),12 Paul Asquith, 11 Steff Evans, 10 Dan Jones, 9 Kieran Hardy, 1 Rob Evans, 2 Taylor Davies, 3 Samson Lee, 4 Lewis Rawlins, 5 Juandre Kruger, 6 Tom Phillips, 7 ...

