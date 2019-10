C’è un grosso incendio a nord di Los Angeles | le autorità hanno ordinato l’evacuazione di

C’è un grosso incendio in un palazzo nel sud-ovest di Londra : Nella notte tra domenica e lunedì è scoppiato un grosso incendio nel sud-ovest di Londra : un palazzo di quattro piani è in fiamme e 125 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnerlo. L’edificio si trova in Sherbrooke Way, nel

C’era un grosso ragno all’interno! Incendia casa - la distrugge e fugge via : A incastrare la donna i filmanti di sorveglianza della zona. Fermata e interrogata dalla polizia, la donna non ha negato di aver dato fuoco all'abitazione ma ha spiegato di averlo fatto per via di un grosso ragno velenoso. Ha Incendiato la casa distruggendola completamente poi si è messa in auto ed è fuggita ma quando infine è stata fermata e interpellata dalla polizia ha spiegato di averlo fatto perché nell'abitazione vi era un grosso ragno ...