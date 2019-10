Calciomercato | il Barcellona bussa in Italia | Ranieri porta un pupillo alla Samp | caso al

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid Fabian Ruiz continua a brillare, e di conseguenza i grandi club sono pronti a farsi sotto per lui. Lo spagnolo è entrato infatti precisamente nel mirino sia di Barcellona che di Real Madrid, pronte a darsi lotta pur di accaparrarselo. “Nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola ...

Calciomercato Juventus - è sfida a Barcellona e Real per Fabian Ruiz (RUMORS) : La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il ...

Calciomercato Inter : il Barcellona avrebbe provato a soffiare De Vrij ai nerazzurri : Uno degli uomini del momento in casa Inter è sicuramente Stefan De Vrij. Il centrale olandese è stato sempre utilizzato in questa prima parte della stagione dal nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, eccezion fatta per le prime due partite di campionato saltate per un problema muscolare. Il giocatore è sempre stato uno dei migliori in campo e ha dato l'impressione di trovarsi a suo agio nel 3-5-2 dell'allenatore salentino. Lo scorso anno il ...

Calciomercato Milan : Donnarumma avrebbe rifiutato il rinnovo - il Barcellona pensa a Piatek : La prima offerta del Milan a Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del suo contratto non è stata ritenuta soddisfacente. Quest'estate la questione Donnarumma ha tenuto banco nel Calciomercato rossonero, con l'estremo difensore che era stato legato a un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. La Gazzetta dello Sport aveva suggerito che il Milan non fosse totalmente contrario alla vendita di Donnarumma a patto che le pretese economiche ...

Calciomercato Juventus - De Ligt avrebbe rifiutato il Barcellona per colpa di Piqué : Uno dei maggiori acquisti per la Serie A del Calciomercato estivo è stato sicuramente De Ligt, arrivato alla Juventus dall'Ajax per 75 milioni di euro più bonus. Un affare ritenuto importante e che in qualche modo conferma come il calcio italiano sia in crescita e che sembra di nuovo attirare fuoriclasse o potenziali fuoriclasse come succedeva negli anni e nei primi anni del 2000. Sorprende sicuramente l'arrivo di De Ligt non tanto perché abbia ...

Calciomercato Juventus - scambio last minute con il Barcellona : le ultimissime : Calciomercato Juventus- Ultimo giorno di mercato da vivere con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come trapelato dalla stampa spagnola, Barcellona e Juventus starebbero lavorando sul potenziale scambio Rakitic-Bernardeschi. Trattativa leggermente arenata a causa di una contropartita economica chiesta dalla Juventus. Fumata bianca complicata nel corso delle prossime ore, ma la […] More

Calciomercato - le trattative : asse Juve-Barcellona - nuovo attaccante per Milan - Fiorentina e Lecce - portiere alla Samp : Altro trasferimento per l’ex centrocampista del Milan Tiemoue Bakayoko che lascia il Chelsea per tornare al Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo ha annunciato lo stesso club monegasco. “Sono molto felice di tornare al Monaco, un club con cui ho, ovviamente, ricordi fantastici”, ha dichiarato il centrocampista francese. La Fiorentina ha praticamente preso l’attaccante brasiliano Pedro, ...

Calciomercato PSG - Leonardo spegne l’entusiasmo del Barcellona : “non c’è alcun accordo per Neymar” : Il dirigente dei parigini ha chiarito come non ci sia ancora accordo tra club, con il Barcellona che deve alzare l’offerta se vuole riportare in Spagna il brasiliano La trattativa Neymar tra Paris Saint-Germain e Barcellona prosegue, non c’è al momento accordo tra le due società, nonostante nei giorni scorsi sia emersa la voce di un’intesa raggiunta tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Sulla vicenda si è ...

Calciomercato Juventus – Emre Can pronto all’addio : Barcellona e Bayern Monaco sul centrocampista tedesco : Emre Can sta pensando seriamente di lasciare la Juventus: perso il posto da titolare e vista la possibile esclusione dalla Champions, il tedesco valuta le proposte di Barcellona e Bayern Monaco Parabola davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco, molto stimato da Massimiliano Allegri, è arrivato da appena un anno fra tanti elogi e un posto di rilievo nella mediana bianconera. Dopo una sola stagione, con ...

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vuole Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Calciomercato PSG - niente sconti per Neymar Jr : rifiutate due super offerte di Real Madrid e Barcellona : Il club parigino avrebbe rifiutato due sontuose offerte di Real Madrid e Barcellona per Neymar, per il quale la Juventus resta alla finestra Tutti pazzi per Neymar Jr, in uscita dal Paris Saint-Germain e al centro di questo Calciomercato estivo. Sul giocatore brasiliano ci sono da tempo le big spagnole, Real Madrid e Barcellona infatti farebbero carte false per avere il campione verdeoro in rosa, deciso a cambiare aria dopo un’estate ...

Calciomercato Juventus : contatti con il Barcellona per Mandzukic - Rakitic e Miranda : Il Calciomercato della Juventus guarda a Barcellona per piazzare due esuberi. I nomi più caldi al momento sul fronte spagnolo sono quelli di Mario Manduzkic ed Emre Can. Entrambi non rientrano nei piani di Sarri per la prossima stagione e sono tentati dall’avventura in Spagna. I blaugrana per provare a convincere Paratici, volato in Catalogna negli scorsi giorni, sono pronti ad inserire negli affari almeno due contropartite. Secondo Corriere ...

Calciomercato Juventus - Dybala-Suarez e Rakitic-Emre Can : doppio intrigo con il Barcellona : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Barcellona per alcune pedine importanti. Il tormentone Paulo Dybala continua e se il PSG è pronto a mettere sul piatto una ricca offerta, da ieri anche i blaugrana sono entrati prepotentemente nella lotta. Discorso aperto anche per il centrocampista Emre Can, bocciato da Sarri e sempre più vicino alla cessione. Il tedesco lascerà Torino dopo un solo anno e piace ai catalani. Nel ...