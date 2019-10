Antonella Clerici lontana dalla tv ho più tempo per la mia famiglia

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 11 ottobre 2019)tv, già da qualchema sembra di stare molto bene, ilche ha per ora a disposizione per trascorrerlo a fianco del fidanzato Vittorio Garrone e della figlia Melle. La libertà dal piccolo schermo sembra piacerle: “Sto volgendo in positivo questa mia assenzatv – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Chi” per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico. Vittorio è più romantico di me: mi fa sentire una regina. Io lo faccio sentire un principe sono molto accudente. Ma non ci sposiamo”. Non si pente di aver abbandonato la sua storica creatura televista, “La prova del cuoco” (“Se fossi stata una calcolatrice prima di lasciare La prova del cuoco avrei cercato di ...

