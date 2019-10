Meteo | tempesta di neve da record negli USA | nello stato di Washington è l’ottobre più

Allerta Meteo nello Stretto di Messina : violento temporale risale dal mar Jonio - tempesta di fulmini in atto [FOTO LIVE] : Un violento temporale sta risalendo il mar Jonio verso lo Stretto di Messina, provocando una spettacolare e intensa tempesta di fulmini nelle acque meridionali dello Stretto, come possiamo osservare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate pochi minuti fa da Reggio Calabria verso Sud/Ovest. Il temporale, preceduto da un’imponente Shelf Cloud, sta risalendo lentamente lo Stretto e in serata raggiungerà ...

Meteo estremo - devastanti inondazioni in Texas per la tempesta Imelda : oltre 1000mm in poche ore - città sott’acqua e 2 vittime [FOTO e VIDEO] : La tempesta tropicale Imelda ha toccato terra in Texas, scaricando tantissima pioggia. Si è presto indebolita in depressione tropicale ed ora è un sistema post-tropicale. La minaccia principale di Imelda non è mai stato il vento ma le gravi inondazioni, poiché il sistema produce intense precipitazioni. La situazione è simile a quella generata dall’uragano Harvey che nel 2017 ha compiuto il landfall nel sud del Texas, causando gravi inondazioni ...

Allerta Meteo Europa - dall’Atlantico arrivano l’Uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle : scenario estremo : L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la ...

Allerta Meteo Ferragosto - attenzione al maltempo anche al Centro/Sud : vento di maestrale impetuoso - mare in tempesta [MAPPE] : Allerta Meteo – Mentre il maltempo continua ad interessare a macchia di leopardo gran parte del Nord con fenomeni violenti, venti impetuosi, grandinate e nubifragi, oggi è un’altra giornata di gran caldo oggi al Centro/Sud Italia, con temperature di fuoco. Le massime hanno raggiunto +40°C a Caltagirone, +39°C a Cosenza, Benevento, Taurisano, Francofonte, Marina di Ginosa, Pisticci e Grottaglie, +38°C a Foggia, Guidonia, Tuglie, ...

Meteo - ci aspetta una tempesta di caldo e afa : ecco quando finirà : Tra domenica e lunedì il picco, ma al nord già domani le temperature scenderanno di qualche grado. Dopo Ferragosto caldo più...