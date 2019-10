Morto Filippo Penati | l' ex presidente della Provincia di Milano Era malato da tempo

È Morto Filippo Penati - ex presidente della Provincia di Milano : È morto Filippo Penati , dirigente del Partito democratico e presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Penati , 66 anni, era malato da tempo. Penati è morto nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, la città dove fu sindaco per due mandati. Fu poi presidente della Provincia di Milano e capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani quando era segretario del Pd.Nel 2011 sono iniziati i ...

Filippo Penati Morto - l’ex presidente della Provincia di Milano era malato da tempo : Lo aveva detto solo qualche tempo fa che stava combattendo contro il cancro, annunciando un ricorso contro la condanna in appello da parte della Corte dei conti per il caso Serravalle. Oggi Filippo Penati, 67 anni, ha perso la sua battaglia. Già sindaco di Sesto San Giovanni e poi presidente della Provincia di Milano è stato processato per concussione (prescrizione) e corruzione (assoluzione). “Io sono sempre il Filippo di un tempo. Forte ...