Ciclismo | un nuovo team accede al World Tour | la Israel Cycling Academy rileva la licenza

Mads Pedersen è il nuovo campione del mondo di Ciclismo su strada : Il ciclista danese Mads Pedersen ha vinto la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada, corsa domenica sulle strade dello Yorkshire, nel Regno Unito. In un tragitto di 285 chilometri pieno di curve, piccole salite e strade strette, percorse interamente

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis vince con una bicicletta BMC - Merida infuriata. Il nuovo capitolo del litigio : Rohan Dennis si è confermato Campione del Mondo a cronometro, l’australiano è tornato in sella dopo due mesi di assenza dalle gare e ha fatto saltare il banco da autentico fuoriclasse: la sua ultima presenza agonistica risaliva alla dodicesima tappa del Tour de France quando, a un certo punto, scomparse letteralmente dalla corsa e decise di ritirarsi in maniera sorprendente. Da quel momento il 29enne non si è più appeso il numero sulla ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il nuovo cannibale Remco Evenepoel fa già paura. Una vera mina vagante - incognita distanza : In molti negli ultimi giorni si sono chiesti se il diciannovenne belga Remco Evenepoel fosse nato sulla Terra o catapultato da Marte. La risposta ancora tarda ad arrivare, anche perché solo un anno fa avveniva la prima grande consacrazione di uno di quegli individui pronti a dominare il Ciclismo mondiale nel prossimo futuro. Mercoledì farà il suo esordio iridato in una competizione iridata riservata ai professionisti. Sembra ieri quando il ...

Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia : la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare : Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.L'articolo Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la ...

Ciclismo : nuovo progetto per la Bardiani nel 2020. Entra come sponsor Faizanè - in ammiraglia spazio a Manzoni : Grande novità per una delle tre squadre italiane che sono nel circuito Professional del Ciclismo internazionale: la Bardiani-CSF per il prossimo anno avrà un nuovo terzo sponsor, quello di Faizanè, azienda tra le più innovative e avanzate del Veneto, specializzata nella realizzazione di prodotti tecnoplastici su misura per l’industria e per sistemi pneumatici. La nuova denominazione per il 2020 sarà quella di “Bardiani-CSF-Faizanè Pro Cycling ...

Ciclismo – Viviani è il nuovo campione europeo : “oggi avete conosciuto un Elia nuovo” : Elia Viviani soddisfatto dopo la vittoria in Olanda: le parole dell’azzurro dopo la conquista del titolo europeo di Ciclismo Fantastica vittoria oggi di Elia Viviani in Olanda agli Europei di Ciclismo 2019. Il ciclista italiano si è aggiudicato la gara, riuscendo ad avere la meglio su Lampaert nella volata finale portando così a casa un preziosissimo oro. “Credo che oggi abbiate conosciuto un Elia nuovo, un Viviani che non ha ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Un nuovo format che può regalare sorprese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Si tratta dell’esordio agli Europei di questa tipologia di format di gara. 13.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della crono staffetta mista degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) vivremo una spettacolare sfida contro il tempo tra le ...