Borgonzoni | la gaffe della leghista candidata per l’Emilia Romagna | “La Regione? Confina

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Sono sette i confini dell’Emilia, vediamo quanti ne sa…”. La domanda è di Giorgio Lauro, che insieme a Geppi Cucciari conduce su Radio 1 Rai la trasmissione “Un giorno da pecora”. Ospite Lucia, senatrice, già sottosegretaria alla Cultura e oraalla presidenzaEmilia-. “Il Veneto”, risponde sicura in diretta. “Poi ci sono la Lombardia, la Toscana, la Liguria, le Marche”, quindi al: “E il Trentino”. Poi si dimentica anche di San Marino e al suo posto nomina l‘Umbria, ma si corregge. In studio si risolve tutto con una risata, ma la dichiarazionenon passa inosservata nel mondo politico già in campagna elettorale per le prossime Regionali: “Ladi Salvini a presidente delnon conosce neanche i confini...

