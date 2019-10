Genova | posato il primo impalcato alle 11 | 17 | oggi nasce il nuovo Viadotto Polcevera

E' stato posato il primo troncone del nuovo ponte di Genova : Con una sirena alle 10.11 questa mattina è stato dato il via alle operazioni di inaugurazione in quota del primo impalcato del nuovo ponte di Genova: si tratta del primo pezzo di 'strada' tra le pile 5 e 6. La campata è lunga 50 metri e pesa 500 tonnellate ed è posizionata a circa 50 metri di altezza. A sollevarla, due gru che hanno lavorato in tandem. "Da oggi in poi, genovesi e turisti vedranno il primo pezzo di ponte che ...