Francesco Sole e Giulia Cavaglià fidanzati? I fan ' Romeo e Giulietta? Gatta ci cova'

Giulia Cavaglià e Francesco Sole - bacio segreto? “Sconvolta” : Ultimi gossip Giulia Cavaglià e Francesco Sole: cosa c’è davvero tra di loro? Cosa c’è davvero fra Francesco Sole e Giulia Cavaglià? I loro fan li hanno battezzati come “coppia social” ma, fino a questo momento, hanno sempre smentito il coinvolgimento amoroso. Le domande a Giulia su Sole non mancano mai e questa sera sono […] L'articolo Giulia Cavaglià e Francesco Sole, bacio segreto? “Sconvolta” ...

Che fine ha fatto Francesco Sole? Il ritorno è “piccante” : c’è anche Benedetta Mazza : Francesco Sole, le news dopo Tú sí que vales Francesco Sole è stato sulla cresta dell’onda per molto tempo diversi anni fa, e anche se i suoi follower continuano ad essere comunque tanti non si può dire che è al centro dell’attenzione come quando conduceva assieme a Belen Rodriguez il seguitissimo Tú sí que vales. […] L'articolo Che fine ha fatto Francesco Sole? Il ritorno è “piccante”: c’è anche Benedetta ...

Francesco Sole - la svolta erotica/ "Nel mio nuovo libro parlerò di sesso e..." : Francesco Sole, la svolta erotica per il suo nuovo libro. "parlerò di sesso", ha annunciato. E pubblica una foto sensuale con Benedetta Mazza...

Giulia Cavaglià - ex di Uomini e Donne - ammette ritocco al naso e posa con Francesco Sole : Accantonata la voce secondo la quale sarebbe stata intenzionata a tornare a Uomini e Donne per corteggiare Giulio Raselli, Giulia Cavaglià ha trovato un altro modo per far parlare di sé. Nella giornata di ieri 11 settembre infatti, la ragazza ha reso pubblico il ritocchino che si è fatta al naso: prima che qualche fan notasse il cambiamento del suo profilo, la torinese ha deciso di palesare il filler che si è fatta in uno studio di Milano. La ...

Sole Cuore Amore : il Film con Isabella Ragonese e Francesco Montanari Stasera su Rai 3 : Daniele Vicari dirige anche Eva Grieco e Francesco Acquaroli e, incrociando le vicende di due donne, racconta il difficile mondo di oggi.