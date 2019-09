A Lucia Annunziata il Riconoscimento Gianni Granzotto Uno stile nell’informazione”

Lucia Annunziata su Di Maio : "Irrituale e insicuro". Cos'ha capito : la fine politica in diretta : "Le dichiarazioni di Di Maio non erano rivolte al Pd, ma ai suoi. Le ho lette come un tentativo di contare di più, di rivendicare un peso che non ha più". Lucia Annunziata delinea così la figura di quel leader grillino che ormai non è solo messo all'angolo dai piddini, ma anche dai suoi stessi compa

Conte insultato da Lucia Annunziata : ‘Avvocato del declino - figura debole’ : Giuseppe Conte è salito al Quirinale e ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico di formare il nuovo governo. Stavolta non più gialloverde, con il M5S insieme alla Lega, ma giallorosso, con il Pd in sostituzione del partito di Matteo Salvini. A parte l’opposizione politica di centrodestra, quasi tutti hanno accolto la notizia con sollievo. A cominciare dai tanto temuti Mercati. Ma manifestazioni di lode per il ...

Buon compleanno Lucia Annunziata - Giuseppe Conte - Massimo Dapporto… : Buon compleanno Lucia Annunziata, Giuseppe Conte, Massimo Dapporto… …Enzo Carra, Dustin Hoffman, Enrico Lucherini, Donato Marra, Louis van Gaal, Nigel Mansell, Paola Boldrini, Roger Federer, Francesco Giorgino, Simone Annichiarico, Antonio Maggio, Alessandro Vinci, Salvatore Foti, Danilo Gallinari, Riccardo Truccolo… Oggi 8 agosto compiono gli anni: Roger Federer, tennista; Carlo Manfredini, ex calciatore; Alvaro Cerasani, ex ...

Lucia Annunziata - la sfida alla Rai : "Perché voglio quel regista a Mezz'ora in più" : In Rai la querelle continua. Lucia Annunziata scrive una lettera ufficiale indirizzata all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al presidente Marcello Foa, ai consiglieri d'amministrazione e ai componenti della Vigilanza per difendere la sua richiesta di affidare ad Alessandro Renna la

Lucia Annunziata : "Ecco perché a In mezz'ora voglio un regista esterno alla Rai" : Lucia Annunziata prende carta e penna e scrive una lettera ufficiale indirizzata all'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, al presidente Marcello Foa, ai consiglieri d'amministrazione e ai componenti della Vigilanza per difendere la sua richiesta di affidare ad Alessandro Renna la regia di mezz'ora in più, in vista dell'annunciato allungamento del programma. A sollevare il tema era stato il consigliere Laganà nei giorni scorsi. ...