Foti FdI | Toti? Presto per trarre conclusioni La nostra posizione non cambia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tommaso, capogruppo FdI alla Camera, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ si sofferma sull’inchiesta riguardante il presidente ligure Giovanni. L’inchiesta su Giovannicontinua a tenere banco in chiave politica. Intercettato dai microfoni del Corriere della Sera, Tommasosottolinea che è ancora moltoperle. Le indagini sono in corso e per questo motivo si preferisce aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sull’accaduto. Tommasointervistato dal Corriere della Sera sul caso– Notizie.com – © AnsaIl capogruppo di FdI alla Camera al quotidiano nazionale sottolinea anche che “la linea del suo partito su episodi simili non. Ma ...

Il Pd chiede le dimissioni di Giovanni Toti. Donzelli (FdI) dà 15 giorni di tempo per un chiarimento - Il Pd chiede le dimissioni di giovanni Toti. Donzelli (FdI) dà 15 giorni di tempo per un chiarimento - Parlando con il Foglio, giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di ... sapendo che in caso di dimissioni si andrebbe a nuove elezioni entro 60 giorni. Per Tommaso foti, capogruppo alla ...

Camion carico di acido travolge un’auto sulla A21: un morto e sette intossicati - Camion carico di acido travolge un’auto sulla A21: un morto e sette intossicati - Un camionista è morto in un incidente stradale avvenuto la mattina del 9 maggio sull’autostrada A21 vicino Piacenza, all’ingresso dell’area di servizio Nure. Il mezzo pesante guidato dalla vittima, ...

Costituito il Consiglio di disciplina dell’Ast, resterà in carica 5 anni - Costituito il Consiglio di disciplina dell’Ast, resterà in carica 5 anni - PALERMO – Dopo tanti anni, è stato costituito il Consiglio di disciplina dell’Ast. L’organismo interno alla società di trasporto pubblico a totale partecipazione della Regione è nato in virtù di un ...