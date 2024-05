Ricerca | la proteina del sangue che predice il rischio di cancro e infarto negli anziani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pozzilli (IS). Unacongiunta condotta da Sapienza Università di Roma in collaborazione con I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, Mediterranea Cardiocentro di Napoli e Università LUM di Casamassima, ha messo in luce un’associazione significativa tra ipoalbuminemia (bassi livelli di albumina nel) e un aumento deldi mortalità per malattie vascolari ein individui. La, condotta sulla base dei dati raccolti dallo studio epidemiologico Moli-sani e pubblicata sulla rivista scientifica eClinical Medicine-Lancet, ha analizzato un vasto gruppo di persone (circa 18.000 soggetti, dei quali 3.299 di età pari o superiore ai 65 anni), dimostrando che livelli di albumina inferiori a 35 g/L sono collegati a unmaggiore di morte ...