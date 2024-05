In inchiesta Genova il finanziamento illecito - 2 indagati

Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «Finanziamento da 195mila euro» - Toti arrestato, spunta un filone rifiuti. Gli inquirenti: «finanziamento da 195mila euro» - Spunta un filone rifiuti nell'inchiesta che coinvolge il governatore della Liguria Giovanni Toti. Tra i finanziatori di Change, la Fondazione che faceva capo a Toti, e il Comitato Giovanni ...

Corruzione in Liguria, Barbara Floridia: "Siamo davanti a una nuova Tangentopoli ed è un continuo, da Bari a Genova" - Corruzione in Liguria, Barbara Floridia: "Siamo davanti a una nuova Tangentopoli ed è un continuo, da Bari a genova" - Barbara Floridia (M5S): "Non possiamo dire ai cittadini che questo accade perché non c'è più il finanziamento pubblico ai partiti. Il MoVimento 5 Stelle in tutte queste situazioni di corruzione e di ...

L’inchiesta sulla corruzione in Liguria non riguarda solo porti e supermercati - L’inchiesta sulla corruzione in Liguria non riguarda solo porti e supermercati - È coinvolto anche l'imprenditore del settore dei rifiuti Pietro Colucci, che ha donato 195mila ai comitati elettorali di Giovanni Toti prima che gli venisse autorizzato l'ampliamento di due discariche ...