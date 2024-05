Il primo tedoforo verso Parigi è Basile Boli | segnò al Milan di Capello nella finale di Champions 1993

Attraversato il Medi terra neo, la torcia Olimpica è finalmente giunta in Francia. Dopo 12 giorni di navigazione, la ‘Belem’ che la trasporta è infatti attraccata a Marsiglia . Nel corso della mattinata è prevista una sfilata di oltre mille ...

Olimpiadi, la torcia olimpica arriverà in Francia a Marsiglia l’otto maggio: il primo tedoforo dovrebbe essere Zinadine Zidane A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi la torcia olimpica arriverà in Francia via nave l’8 maggio, ...