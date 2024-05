Morta Verusca Ceccaroni - addio alla responsabile della Cna di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Una tragica scomparsa. E' quella di, 53 anni,sede cittadina diCna in via Mameli. La perdita diha sconvolto colleghi, amici e quanti la conoscevano. Era originaria di Casinina di Sassocorvaro-Auditore ma risiedeva ada qualche anno. Lascia i genitori e un fratello. Lavorava per la Cna dal 2005, era diplomata in ragioneria e ha percorso tutte le tappesua brillante carriera all’interno dell’associazione partendo come impiegata dall’ufficio Cna di Mercatale, approdando poi dopo qualche anno a quello di Fano fino a diventare nel 2021storica e importante sede cittadina ...