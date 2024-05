Ristorante distrutto dall' incendio - ma le telecamere mostrano tutto | la scoperta sconcertante

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un piano diabolico, studiato a tavolino e poi messo in pratica: far divampare unper distruggere il loro, truffando la compagnia assicuratrice per intascare indebitamente i soldi. Con queste accuse tre persone sono state arrestate nelle scorse ore per i fatti avvenuti a San...

Gravi Incendio in un ristorante martedì stasera in via Lecco a Monza . Due persone intrappolate sul balcone sono state messe in salvo dai pompieri. Erano le 21.15 circa quando le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono ...

Forse un banalrritorno di fiama che ha preso la cucina avvolgendola tra le fiamme. Incendio e paura marterdì sera alle Macellerie Italiane, da sette anni e mezzo ritrovo dei buongustai in via Lecco 152. I Clienti – "il ristorante era pieno ...

Momenti di paura ma, per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto in un vasto Incendio che ha interessato, nelle scorse ore, il ristorante dell’ hotel “Marina Uno” a Lignano Riviera , una frazione del comune di Lignano Sabbiadoro, in provincia di ...

Incendio nel ristorante per truffare l’assicurazione e intascare i soldi: arrestato 45enne di Casal di Principe - incendio nel ristorante per truffare l’assicurazione e intascare i soldi: arrestato 45enne di Casal di Principe - incendio nel locale per incassare il premio dell'assicurazione, arrestati un 19enne un 45enne di Casal di Principe, e una 34enne ...

"Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - "Le Iene", 48 ore a New York con Rose Villain: il remake della scena di "Harry ti presento Sally" - L'inviato Nicolò De Devitiis ha passato due giorni negli Stati Uniti con la cantante tra fobie, insicurezze e voli in elicottero ...

Scandicci, spaccata al ristorante: 30enne arrestato grazie a un residente - Scandicci, spaccata al ristorante: 30enne arrestato grazie a un residente - Firenze, 7 maggio 2024 - Un ladro arrestato dai carabinieri in flagranza, il complice che riesce a fuggire a Scandicci dopo un furto con spaccata a un ristorante in via Giotto. Così un intervento anti ...