WTA Roma - Federica Di Sarra deve arrendersi a Varvara Gracheva in due set

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pronostici rispettati.Di(n.530 del mondo)cedere al cospetto della russa, naturalizzata francese,(n.88 del ranking) nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Con il punteggio di 6-1 6-3si è imposta in 1 ora e 11 minuti di gioco, mostrando una chiara superiorità nei confronti della tennista italiana. La francese, quindi, giocherà le sue possibilità nel secondo round contro la greca Maria Sakkari (n.5 del seeding). Nel primo setfa valere la sua maggior velocità di palla, andando avanti di un break. Nel terzo game Diprova a rispondere, ma le quattro palle del contro-break non vengono sfruttate. Un altro strappo matura nella frazione in favore della transalpina e per la tennista ...

