Lei me l’ha fatta sporca Barbara D’Urso - il nome noto parla solo ora | rivelazione sulla conduttrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) È stato il caso televisivo dello scorso anno, l’addio dia Mediaset ha avviato un effetto a catena che ha condizionato l’intero panorama televisivo nei prossimi mesi. Dopo la notizia, laha chiarito che è stata una separazione non propriamente consensuale, decisa secondo i piani anti-trash del nuovo corso Mediaset. Decisione presa secondo diversi punti di vista diversi. “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste”, aveva detto lain una intervista, a riprova del fatto che quello che ha sempre fatto in televisione, poi ritenuto trash da Pier Silvio Berlusconi, non era altro che quanto richiesto dall’azienda. L’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 non ha ...