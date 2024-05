Calciomercato Napoli | De Laurentiis ha presentato bozze di contratto a Conte - Piol - Gasperini e Italiano – SKY

Dario Canovi, procuratore di Thiago Motta , è intervenuto a Radio Marte sul prossimo allenatore che De Laurentiis dovrà scegliere per il suo Napoli: «Per il Napoli è stato un campionato deludente non certo solo per colpa della società o degli ...

Tempo di lettura: 2 minutiArrivano le parole del presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis intervenuto in esclusiva ai microfoni di TAG24, durante l’inaugurazione della ‘Race for The Cure’. Dopo una stagione deludente del azzurri l’obiettivo è ...

Sky - Il Napoli ha presentato una bozza di contratto a quattro allenatori, per De Laurentiis c'è un'idea rivoluzionaria - Sky - Il napoli ha presentato una bozza di contratto a quattro allenatori, per De laurentiis c'è un'idea rivoluzionaria - Calciomercato napoli - In casa napoli si cerca il prossimo allenatore, chi sarà il successore di Francesco Calzona Sky ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui nomi di Conte, Pioli, Gasperini e Italia ...

ADL: "Gasp bravissimo allenatore, fa un calcio interessante! Lega La Serie A non ha sfiduciato Casini" - ADL: "Gasp bravissimo allenatore, fa un calcio interessante! Lega La Serie A non ha sfiduciato Casini" - All'inaugurazione di 'Race for the Cure', l'evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, è intervenuto anche De laurentiis.

CdS, Salvione: "ADL ha offerto 40mln per Buongiorno, ma ora è già fuori dai parametri" - CdS, Salvione: "ADL ha offerto 40mln per Buongiorno, ma ora è già fuori dai parametri" - Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista de Il Corriere dello Sport ...