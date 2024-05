(Adnkronos) – Manca poco al Concerto del Primo maggio a Roma , che quest'anno si terrà al Circo Massimo . Per l'occasione metro , tram e bus nella Capitale faranno orario festivo potenziato per permettere agli spettatori del Concerto ne di recarsi ...

A fine stagione, l` Inter , con ogni probabilità, non riscatterà il cartellino di Emil Audero dalla Sampdoria e andrà sul mercato per acquistare...

Arrivare alle Maldive in paracadute, da oggi si può: come atterrare nel paradiso dei subacquei - arrivare alle Maldive in paracadute, da oggi si può: come atterrare nel paradiso dei subacquei - L'Ifuru Island Maldives è un resort che offre ai propri clienti esperienze adrenaliniche, come quella dello skydive ...

Frecce Tricolori nel cielo di Trani: città blindata, ma pronti collegamenti con i treni. Ecco il piano traffico - Frecce Tricolori nel cielo di Trani: città blindata, ma pronti collegamenti con i treni. Ecco il piano traffico - Strade chiuse al traffico, deviazioni e variazioni del piano della mobilità pubblica. Domenica a Trani è il giorno delle Frecce tricolori e la viabilità si trasforma ...

Dalla Marca più di 4mila alpini verso Vicenza: «Il sogno è la pace». La chiamata a raccolta per «veci e bocia», si parte anche a piedi - Dalla Marca più di 4mila alpini verso Vicenza: «Il sogno è la pace». La chiamata a raccolta per «veci e bocia», si parte anche a piedi - TREVISO - Vicenza è pronta per accogliere gli Alpini. E anche le penne nere sono pronte a raggiungere la città berica per la 95esima Adunata Nazionale in programma questo ...