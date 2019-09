Vertice Onu sul clima | l’arrivo  a sorpresa di Trump E Greta  striglia i leader |Il

Trump a sorpresa al Vertice Onu sul clima. Greta : «Mi avete rubato l’infanzia» : «avete rubato i miei sogni e la mia infanzia»: lo ha detto la 16enne attivista svedese Greta Thunberg parlando al Summit

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”. Il discorso al Vertice Onu : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle persone più fortunate”. È uno dei passaggi più sentiti del discorso che la sedicenne Greta Thunberg ha rivolto al leader mondiali in apertura del vertice Onu a New York. “Le persone stanno soffrendo – ha aggiunto – le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando. Siamo sull’orlo di un’estinzione ...

Clima - Vertice Onu a New York : ecco cosa chiedono i cittadini : È arrivato il giorno del Climate Action Summit: al vertice delle Nazioni Unite (a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu che si è aperta il 17 settembre) di New York, 60 esponenti dei Governi e capi di Stato si incontrano per fare il punto sulle iniziative già avviate e sui provvedimenti necessari per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. «Stiamo affrontando rischi davvero drammatici non solo per il futuro ma per il ...

Vertice Onu su clima : Fridays for Future Roma appendono striscione al Colosseo : Roma – Stamattina i giovani di Fridays for Future Roma hanno appeso uno striscione davanti al Colosseo in occasione dell’inizio del Summit ONU sul clima. “Le promesse e le buone intenzioni non ci interessano, si deve agire subito per fermare il disastro climatico” dichiarano gli attivisti di Fridays for Future Roma “Il nostro pianeta sta bruciando: servono soluzioni radicali per un cambiamento di sistema”. In tutto il mondo milioni di ...

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al Vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Clima - Vertice Onu a New York : il Brasile escluso dai relatori : Tutto pronto a New York per il vertice Onu sul Clima che si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori: “Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione ...

Federica Gasbarro è la Greta italiana. Il 21 settembre parteciperà al Vertice Onu dei giovani sul clima : Federica Gasbarro ha 24 anni. Il 21 settembre a New York siederà vicino a Greta Thunberg. Sarà l’unica italiana a partecipare al primo vertice Onu dei giovani sul clima. È nata ad Avezzano e studia biologia. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere, è stata Greta a spronarla ad attivarsi per difendere il pianeta. Ho sempre avuto un forte interesse per la natura, ma non mi sono mai messa ...