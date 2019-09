Ultime notizie Ultim' ora oggi | Ocean Viking sbarcherà a Messina | 23 settembre 2019

Ultime notizie Roma del 23-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo all’Auchan Viking sbarcherà a Messina e 182 migranti soccorsi in tre diverse occasioni davanti alla Libia secondo quanto si apprende da fonti del Viminale Ministero ha segnato alla Nave di SOS Mediterranee i medici senza frontiere il porto sicuro di Messina dalla nave era arrivata ieri pomeriggio una nuova richiesta di preso il porto di sbarco ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte a Lecce è salito sul palco della festa della CGIL primo premier ad accettare l’invito giudico il sistema fiscale in inefficiente dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crea una vera Alleanza tra il cittadino onesto il fisco dobbiamo risistemare tutta la legislazione sono favorevoli ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio giudico il sistema fiscale iniquo inefficiente dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crea una vera Alleanza tra il cittadino onesto e dobbiamo risistemare tutta la legislazione e siamo favorevoli appena anche detentive per i casi di conclamata evasione chi sbaglia deve pagare pesantemente la ferma il premier Giuseppe ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte oggi alla festa della CGIL sono sorpreso del fatto che la prima volta che un premier accetti di venire di Gesù che un confronto serve Innanzitutto non riconoscimento del ruolo sociale del sindacato Uomini soli al comando non ci sono mai piaciuti ha detto il segretario generale Landini accoglie il ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto di redazione da Francesco Vitale in studio trovare risorse finanziarie su all’università passando merendine e bibite gassate aumentano i biglietti aerei di €1 per i voli nazionali ed euro e 50 per quelli internazionali la proposta del ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti viene definita praticabile dal premier Giuseppe Conte sul palco di 3 alla festa dei ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’iran presenterà Questa settimana lo un piano di Pace per la Regione chiamato qua lezione per la speranza lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan rohani parlando di un’iniziativa che coinvolge Rei di Bellaria al fine di formare una collezione di garantisca la sicurezza i paesi della Regione sono in grado di ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’iran presenterà Questa settimana lo un piano di Pace per la Regione chiamato qua lezione per la speranza lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan rohani parlando di un’iniziativa che coinvolge Rei di Bellaria al fine di formare una collezione di garantisca la sicurezza i paesi della Regione sono in grado di ...

Ultime notizie Roma del 22-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Italy in studio il vero risultato della manovra per evitare l’incremento dell’IVA ne è convinto il premier Conte intervistato da tre io da Bruno Vespa con te Dice che gli sembra farti capire la proposta del ministro delle fonti di trovare risorse per San Domenico bibite gassate e aumentando i biglietti aerei mentre di Renzi afferma di non pensare che sia un ...

Ultime notizie/ Ultim'ora - Conte 'evitare aumento Iva' - 22 settembre 2019 - : Ultime notizie di oggi, Ultim'ora: Giuseppe Conte parla delle misure che caratterizzeranno la prossima Manovra. Nuovo sbarco migranti a Lampedusa.

Ultime notizie Roma del 21-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura continua il dialogo tra PD è Movimento 5 Stelle per trovare un accordo e andare insieme alle regionali in Umbria il nome più accreditato come candidato presidente è quello di Francesca Di Mauro è il momento della riflessione dice l’avvocato vicina al mondo cattolico e presidente dell’Istituto ...

Ultime notizie Roma del 21-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora contatti tra esponenti del PD e del MoVimento 5 Stelle per definire il patto civico per le prossime elezioni regionali in Umbria il nome più accreditato come candidato presidente è quello di Francesca Di Mauro è il momento della riflessione afferma l’avvocato vicina al mondo cattolico e presidente ...

Ultime notizie Roma del 21-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura le parole di Greta thunberg climate Summit nelle Palazzo di Vetro dell’ONU a fianco al segretario generale Antonio Gutiérrez ha detto ieri milioni di persone in tutto il mondo hanno marciato hai chiesto vere azioni sul clima e abbiamo mostrato che Uniti noi giovani siamo inarrestabili queste le parole di Greta colta da ...

Ultime notizie Roma del 21-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio parla il leader del PD Nicola Zingaretti ricevuto soltanto un WhatsApp quando ormai la decisione era stata presa ha detto il segretario del PD alla domanda se Renzi lo avesse avvisato della sua volontà di lasciare il partito sull’accordo con il Movimento 5 Stelle sull’umbria Zingaretti spiega che non c’è alcun ...

Ultime notizie Roma del 21-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio il vero risultato della manovra di bilancio sarà evitare l’incremento dell’IVA nei convinto il premier Giuseppe Conte secondo il quale si era impraticabile la proposta del ministro dell’istruzione fioramonti di trovare risorse tassando merendine e bibite gassate aumentando i biglietti aerei in tema ...